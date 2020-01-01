Токеноміка Transhuman Coin (THC) Дізнайтеся ключову інформацію про Transhuman Coin (THC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Transhuman Coin (THC) Transhuman Coin ($THC) is a 3+ year impact-driven DeSci project committed to advancing human longevity, health, and well-being through cutting-edge science and technology. Powered by a dynamic Scientific Advisory Board featuring visionaries such as Prof. Aubrey De Grey (Father of Longevity Science), Prof. Avinash Singh (a Brain Computer Interface Expert), Dr. Charles Awuzie (a biochemist), Peter Xing (AI innovation leader at Microsoft Australia), and Alyse Sue (former Director of Metaverse, KPMG Australia), among others, Transhuman Coin drives innovation in decentralized science. Our flagship initiative, the THC-Powered Telemedicine Network, connects underserved communities with affordable and AI-driven telemedicine services, revolutionizing access to healthcare. With payments facilitated through $THC tokens, this project empowers individuals while driving token adoption. Over the past three years, Transhuman Coin has funded transformative longevity research in Australia and Africa, addressing critical challenges in the fight against aging and disease. Our investments include supporting the FoxG1 Foundation Australia, advancing genetic solutions for neurological conditions, and funding groundbreaking innovations like Abby-Wheelchairs, a project developing autonomous wheelchairs for enhanced mobility. Офіційний вебсайт: https://transhumancoin.finance/ Купити THC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Transhuman Coin (THC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Transhuman Coin (THC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 525,26K $ 525,26K $ 525,26K Загальна пропозиція: $ 6,83B $ 6,83B $ 6,83B Циркуляційна пропозиція: $ 6,83B $ 6,83B $ 6,83B FDV (повністю розведена вартість): $ 525,26K $ 525,26K $ 525,26K Історичний максимум: $ 0,00158293 $ 0,00158293 $ 0,00158293 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Transhuman Coin (THC)

Токеноміка Transhuman Coin (THC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Transhuman Coin (THC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів THC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів THC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку THC, досліджуйте ціну токена THC в реальному часі!

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