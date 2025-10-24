Інформація щодо ціни Transfidelity (FIDEL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,404065 $ 0,404065 $ 0,404065 Мін. за 24 год $ 0,443066 $ 0,443066 $ 0,443066 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,404065$ 0,404065 $ 0,404065 Макс. за 24 год $ 0,443066$ 0,443066 $ 0,443066 Рекордний максимум $ 0,8633$ 0,8633 $ 0,8633 Найнижча ціна $ 0,391559$ 0,391559 $ 0,391559 Зміна ціни (за 1 год) +0,82% Зміна ціни (1 дн.) +7,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,84% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,84%

Актуальна ціна Transfidelity (FIDEL) становить $0,440786. За останні 24 години FIDEL торгувався між мінімумом у $ 0,404065 і максимумом у $ 0,443066, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FIDEL становить $ 0,8633, тоді як його історичний мінімум — $ 0,391559.

Що стосується короткострокових результатів, то FIDEL змінився на +0,82% за останню годину, +7,78% за 24 години та на +1,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Transfidelity (FIDEL)

Ринкова капіталізація $ 440,97K$ 440,97K $ 440,97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 440,97K$ 440,97K $ 440,97K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Transfidelity — $ 440,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FIDEL — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 440,97K.