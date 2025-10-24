Актуальна ціна Transfidelity сьогодні становить 0,440786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FIDEL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FIDEL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Transfidelity сьогодні становить 0,440786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FIDEL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FIDEL на MEXC вже зараз.

Ціна Transfidelity (FIDEL)

Актуальна ціна 1 FIDEL до USD:

$0,438068
$0,438068$0,438068
+7,20%1D
Графік ціни Transfidelity (FIDEL) в реальному часі
Інформація щодо ціни Transfidelity (FIDEL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,82%

+7,78%

+1,84%

+1,84%

Актуальна ціна Transfidelity (FIDEL) становить $0,440786. За останні 24 години FIDEL торгувався між мінімумом у $ 0,404065 і максимумом у $ 0,443066, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FIDEL становить $ 0,8633, тоді як його історичний мінімум — $ 0,391559.

Що стосується короткострокових результатів, то FIDEL змінився на +0,82% за останню годину, +7,78% за 24 години та на +1,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Transfidelity (FIDEL)

--
----

Поточна ринкова капіталізація Transfidelity — $ 440,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FIDEL — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 440,97K.

Історія ціни Transfidelity (FIDEL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Transfidelity до USD становила $ +0,0318246.
За останні 30 днів зміна ціни Transfidelity до USD становила $ -0,1306925641.
За останні 60 днів зміна ціни Transfidelity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Transfidelity до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0318246+7,78%
30 днів$ -0,1306925641-29,64%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Transfidelity (FIDEL)

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Прогноз ціни Transfidelity (USD)

Скільки коштуватиме Transfidelity (FIDEL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Transfidelity (FIDEL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Transfidelity.

Перегляньте прогноз ціни Transfidelity вже зараз!

FIDEL до місцевих валют

Токеноміка Transfidelity (FIDEL)

Розуміння токеноміки Transfidelity (FIDEL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FIDEL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Transfidelity (FIDEL)

Скільки сьогодні коштує Transfidelity (FIDEL)?
Актуальна ціна FIDEL у USD становить 0,440786 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FIDEL до USD?
Поточна ціна FIDEL до USD — $ 0,440786. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Transfidelity?
Ринкова капіталізація FIDEL — $ 440,97K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FIDEL?
Циркуляційна пропозиція FIDEL — 1,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FIDEL?
FIDEL досяг історичної максимальної ціни у 0,8633 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FIDEL?
Історична мінімальна ціна FIDEL становила 0,391559 USD.
Який обсяг торгівлі FIDEL?
Актуальний обсяг торгівлі FIDEL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FIDEL цього року?
FIDEL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FIDEL для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Transfidelity (FIDEL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

