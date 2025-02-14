Ціна Tranquil Staked ONE (STONE)
Поточна ціна Tranquil Staked ONE (STONE) сьогодні становить 0.00743478 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tranquil Staked ONE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.22 USD
- зміна ціни Tranquil Staked ONE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tranquil Staked ONE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tranquil Staked ONE до USD становила $ -0.0039015651.
За останні 60 днів зміна ціни Tranquil Staked ONE до USD становила $ -0.0042652120.
За останні 90 днів зміна ціни Tranquil Staked ONE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0039015651
|-52.47%
|60 днів
|$ -0.0042652120
|-57.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tranquil Staked ONE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tranquil stONE is a liquid staking token, which allows users to stake their ONE tokens with validators, helping secure the network and earn staking rewards. Compared to traditional staking, stONE can be used in DeFi dapps such as Tranquil Lending and can be swapped quickly for ONE without the long undelegation wait time.
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