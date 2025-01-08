Ціна Tranquil Finance (TRANQ)
Поточна ціна Tranquil Finance (TRANQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.89K USD. Ціна TRANQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tranquil Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.68 USD
- зміна ціни Tranquil Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 76.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tranquil Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tranquil Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tranquil Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tranquil Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-33.23%
|60 днів
|$ 0
|+102.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tranquil Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+9.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tranquil Finance is the first algorithmic money market protocol for Harmony ONE. It allows users to lend and borrow their assets trustlessly on a blockchain with very cheap and fast transactions.
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