Сьогоднішня ціна TrancheVest (TRANCHE)

Поточна ціна TrancheVest (TRANCHE) сьогодні становить 0,00004092 USD з ринковою капіталізацією $ 40,92K USD. Ціна TRANCHE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TrancheVest:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TrancheVest протягом дня — +6,38%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

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