Ціна TrancheVest (TRANCHE)
Поточна ціна TrancheVest (TRANCHE) сьогодні становить 0,00004092 USD з ринковою капіталізацією $ 40,92K USD. Ціна TRANCHE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrancheVest:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TrancheVest протягом дня — +6,38%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrancheVest до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TrancheVest до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TrancheVest до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TrancheVest до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TrancheVest: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,08%
+6,38%
-24,16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TrancheVest is an advanced crypto investment platform that leverages AI agents and risk-based portfolio allocation to provide automated investments across different risk profiles. The system utilizes a multi-layered architecture integrating several cutting-edge technologies to deliver personalized investment strategies based on user preferences and market conditions. The core innovation of TrancheVest lies in its use of specialized agents working together to analyze market sentiment, assess user risk tolerance, and execute trades through various DeFi protocols. The platform offers three distinct investment tranches (Green, Blue, and Growth) corresponding to different risk levels, allowing users to diversify their crypto investments according to their risk appetite.
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