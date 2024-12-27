Ціна Tranche Finance (SLICE)
Поточна ціна Tranche Finance (SLICE) сьогодні становить 0.03618926 USD з ринковою капіталізацією $ 630.39K USD. Ціна SLICE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tranche Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.12 USD
- зміна ціни Tranche Finance протягом дня — -2.46%
- циркуляційна пропозиція – 17.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tranche Finance до USD становила $ -0.00091626801723732.
За останні 30 днів зміна ціни Tranche Finance до USD становила $ -0.0024755625.
За останні 60 днів зміна ціни Tranche Finance до USD становила $ +0.0090973213.
За останні 90 днів зміна ціни Tranche Finance до USD становила $ +0.00357965629708683.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00091626801723732
|-2.46%
|30 днів
|$ -0.0024755625
|-6.84%
|60 днів
|$ +0.0090973213
|+25.14%
|90 днів
|$ +0.00357965629708683
|+10.98%
Останній аналіз цін Tranche Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-2.46%
+0.91%
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