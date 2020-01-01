Токеноміка Tralalero Tralala (TRALALERO) Дізнайтеся ключову інформацію про Tralalero Tralala (TRALALERO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tralalero Tralala (TRALALERO) Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot. Офіційний вебсайт: https://tralalero.webby.fun/ Whitepaper: https://tralalero.webby.fun/ Купити TRALALERO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tralalero Tralala (TRALALERO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tralalero Tralala (TRALALERO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 112,13K $ 112,13K $ 112,13K Загальна пропозиція: $ 998,87M $ 998,87M $ 998,87M Циркуляційна пропозиція: $ 998,87M $ 998,87M $ 998,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 112,13K $ 112,13K $ 112,13K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011172 $ 0,00011172 $ 0,00011172 Дізнайтеся більше про ціну Tralalero Tralala (TRALALERO)

Токеноміка Tralalero Tralala (TRALALERO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tralalero Tralala (TRALALERO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRALALERO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRALALERO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRALALERO, досліджуйте ціну токена TRALALERO в реальному часі!

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