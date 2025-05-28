Ціна Tralalero Tralala (TRALALERO)
Поточна ціна Tralalero Tralala (TRALALERO) сьогодні становить 0,00036269 USD з ринковою капіталізацією $ 362,28K USD. Ціна TRALALERO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tralalero Tralala:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tralalero Tralala протягом дня — +9,45%
- циркуляційна пропозиція – 998,88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tralalero Tralala до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tralalero Tralala до USD становила $ -0,0000503967.
За останні 60 днів зміна ціни Tralalero Tralala до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tralalero Tralala до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,45%
|30 днів
|$ -0,0000503967
|-13,89%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tralalero Tralala: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,55%
+9,45%
+26,48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot.
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