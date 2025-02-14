Ціна TRALA TOKEN (TRALA)
Поточна ціна TRALA TOKEN (TRALA) сьогодні становить 0.03598993 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRALA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRALA TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.87K USD
- зміна ціни TRALA TOKEN протягом дня — +2.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRALA TOKEN до USD становила $ +0.00088439.
За останні 30 днів зміна ціни TRALA TOKEN до USD становила $ -0.0020809989.
За останні 60 днів зміна ціни TRALA TOKEN до USD становила $ +0.0245752450.
За останні 90 днів зміна ціни TRALA TOKEN до USD становила $ +0.024364174163807618.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00088439
|+2.52%
|30 днів
|$ -0.0020809989
|-5.78%
|60 днів
|$ +0.0245752450
|+68.28%
|90 днів
|$ +0.024364174163807618
|+209.57%
Останній аналіз цін TRALA TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+2.52%
-3.56%
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