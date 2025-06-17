Ціна Trakx (TRKX)
Поточна ціна Trakx (TRKX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 506,86K USD. Ціна TRKX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trakx:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Trakx протягом дня — +3,27%
- циркуляційна пропозиція – 714,38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trakx до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trakx до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trakx до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trakx до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,27%
|30 днів
|$ 0
|-7,69%
|60 днів
|$ 0
|-8,85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trakx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,24%
+3,27%
+3,93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF).
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