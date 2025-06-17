Сьогоднішня ціна Trakx (TRKX)

Поточна ціна Trakx (TRKX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 506,86K USD. Ціна TRKX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trakx:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Trakx протягом дня — +3,27%

- циркуляційна пропозиція – 714,38M USD

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