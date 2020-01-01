Токеноміка TrainingDietMax (TDM) Дізнайтеся ключову інформацію про TrainingDietMax (TDM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TrainingDietMax (TDM) TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax Офіційний вебсайт: https://en.trainingdietmax.com/ Купити TDM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TrainingDietMax (TDM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TrainingDietMax (TDM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 114,33K $ 114,33K $ 114,33K Загальна пропозиція: $ 94,90M $ 94,90M $ 94,90M Циркуляційна пропозиція: $ 94,90M $ 94,90M $ 94,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 114,33K $ 114,33K $ 114,33K Історичний максимум: $ 0,302242 $ 0,302242 $ 0,302242 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0012047 $ 0,0012047 $ 0,0012047 Дізнайтеся більше про ціну TrainingDietMax (TDM)

Токеноміка TrainingDietMax (TDM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TrainingDietMax (TDM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TDM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TDM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TDM, досліджуйте ціну токена TDM в реальному часі!

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