Сьогоднішня ціна TrainingDietMax (TDM)

Поточна ціна TrainingDietMax (TDM) сьогодні становить 0.00262371 USD з ринковою капіталізацією $ 250.79K USD. Ціна TDM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TrainingDietMax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58K USD

- зміна ціни TrainingDietMax протягом дня — -2.77%

- циркуляційна пропозиція – 94.90M USD

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