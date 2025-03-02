Ціна TrainingDietMax (TDM)
Поточна ціна TrainingDietMax (TDM) сьогодні становить 0.00262371 USD з ринковою капіталізацією $ 250.79K USD. Ціна TDM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrainingDietMax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58K USD
- зміна ціни TrainingDietMax протягом дня — -2.77%
- циркуляційна пропозиція – 94.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrainingDietMax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TrainingDietMax до USD становила $ -0.0007435617.
За останні 60 днів зміна ціни TrainingDietMax до USD становила $ -0.0021091110.
За останні 90 днів зміна ціни TrainingDietMax до USD становила $ -0.01834406869420122.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.77%
|30 днів
|$ -0.0007435617
|-28.34%
|60 днів
|$ -0.0021091110
|-80.38%
|90 днів
|$ -0.01834406869420122
|-87.48%
Останній аналіз цін TrainingDietMax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.47%
-2.77%
+36.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax
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