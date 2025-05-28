Ціна Trailblaze (XBLAZE)
Поточна ціна Trailblaze (XBLAZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 363,79K USD. Ціна XBLAZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trailblaze:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Trailblaze протягом дня — -0,14%
- циркуляційна пропозиція – 412,59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trailblaze до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trailblaze до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trailblaze до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trailblaze до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,14%
|30 днів
|$ 0
|-4,04%
|60 днів
|$ 0
|-19,44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trailblaze: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
-0,14%
+0,11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented.
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