Сьогоднішня ціна TRADY (TRADY)

Поточна ціна TRADY (TRADY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146,34K USD. Ціна TRADY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TRADY:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TRADY протягом дня — +2,41%

- циркуляційна пропозиція – 800,00M USD

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