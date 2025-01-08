Сьогоднішня ціна Trading Oracle (ORCL)

Поточна ціна Trading Oracle (ORCL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.00K USD. Ціна ORCL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trading Oracle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.64K USD

- зміна ціни Trading Oracle протягом дня — -6.97%

- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD

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