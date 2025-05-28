Ціна Tradiecoin (TRADIECOIN)
Поточна ціна Tradiecoin (TRADIECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 568,41K USD. Ціна TRADIECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tradiecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tradiecoin протягом дня — -16,87%
- циркуляційна пропозиція – 977,42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tradiecoin до USD становила $ -0,000118069953581497.
За останні 30 днів зміна ціни Tradiecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tradiecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tradiecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000118069953581497
|-16,87%
|30 днів
|$ 0
|-34,68%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tradiecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,02%
-16,87%
-14,43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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