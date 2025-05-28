Сьогоднішня ціна Tradiecoin (TRADIECOIN)

Поточна ціна Tradiecoin (TRADIECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 568,41K USD. Ціна TRADIECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tradiecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Tradiecoin протягом дня — -16,87%

- циркуляційна пропозиція – 977,42M USD

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