Токеноміка Tradfi Bro (CFA) Дізнайтеся ключову інформацію про Tradfi Bro (CFA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tradfi Bro (CFA) CFA is memecoin on the Solana blockchain. It was created as satire on the traditional finance bro meme that went viral in March 2024 Офіційний вебсайт: https://www.tradfibrocfa.com/ Купити CFA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tradfi Bro (CFA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tradfi Bro (CFA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 50,54K $ 50,54K $ 50,54K Історичний максимум: $ 0,0069382 $ 0,0069382 $ 0,0069382 Історичний мінімум: $ 0,00003478 $ 0,00003478 $ 0,00003478 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Tradfi Bro (CFA)

Токеноміка Tradfi Bro (CFA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tradfi Bro (CFA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CFA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CFA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CFA, досліджуйте ціну токена CFA в реальному часі!

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