Ціна Tradfi Bro (CFA)
Поточна ціна Tradfi Bro (CFA) сьогодні становить 0.00009437 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CFA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tradfi Bro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.44 USD
- зміна ціни Tradfi Bro протягом дня — -3.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tradfi Bro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tradfi Bro до USD становила $ -0.0000116601.
За останні 60 днів зміна ціни Tradfi Bro до USD становила $ -0.0000523027.
За останні 90 днів зміна ціни Tradfi Bro до USD становила $ -0.0001727709350928599.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.96%
|30 днів
|$ -0.0000116601
|-12.35%
|60 днів
|$ -0.0000523027
|-55.42%
|90 днів
|$ -0.0001727709350928599
|-64.67%
Останній аналіз цін Tradfi Bro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.96%
-11.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CFA is memecoin on the Solana blockchain. It was created as satire on the traditional finance bro meme that went viral in March 2024
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