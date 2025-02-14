Сьогоднішня ціна Tradfi Bro (CFA)

Поточна ціна Tradfi Bro (CFA) сьогодні становить 0.00009437 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CFA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tradfi Bro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.44 USD

- зміна ціни Tradfi Bro протягом дня — -3.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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