Сьогоднішня ціна Tradetomato

Поточна ціна Tradetomato (TTM) сьогодні становить $ 0.00226673, зі зміною 0.62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TTM до USD становить $ 0.00226673 за TTM.

Tradetomato наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,258,116, з циркуляційною пропозицією у 127.41M TTM. Протягом останніх 24 годин TTM торгувався між $ 0.00226219 (мінімум) та $ 0.00229956 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03404319, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TTM змінився на +0.10% за останню годину та на -0.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 47.60.

Ринкова інформація щодо Tradetomato (TTM)

Ринкова капіталізація $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Обсяг (за 24 год) $ 47.60$ 47.60 $ 47.60 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Циркуляційне постачання 127.41M 127.41M 127.41M Загальна пропозиція 996,200,000.0 996,200,000.0 996,200,000.0

Поточна ринкова капіталізація Tradetomato — $ 2.26M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 47.60. Циркуляційна пропозиція TTM — 127.41M, зі загальною пропозицією 996200000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.27M.