Інформація щодо ціни TRADESMAN (TRADIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00010313 $ 0,00010313 $ 0,00010313 Мін. за 24 год $ 0,00012518 $ 0,00012518 $ 0,00012518 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00010313$ 0,00010313 $ 0,00010313 Макс. за 24 год $ 0,00012518$ 0,00012518 $ 0,00012518 Рекордний максимум $ 0,00025547$ 0,00025547 $ 0,00025547 Найнижча ціна $ 0,00009049$ 0,00009049 $ 0,00009049 Зміна ціни (за 1 год) -0,43% Зміна ціни (1 дн.) +4,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,41%

Актуальна ціна TRADESMAN (TRADIE) становить $0,0001081. За останні 24 години TRADIE торгувався між мінімумом у $ 0,00010313 і максимумом у $ 0,00012518, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRADIE становить $ 0,00025547, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00009049.

Що стосується короткострокових результатів, то TRADIE змінився на -0,43% за останню годину, +4,62% за 24 години та на +0,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TRADESMAN (TRADIE)

Ринкова капіталізація $ 118,36K$ 118,36K $ 118,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 118,36K$ 118,36K $ 118,36K Циркуляційне постачання 1,10B 1,10B 1,10B Загальна пропозиція 1 095 219 270,259721 1 095 219 270,259721 1 095 219 270,259721

Поточна ринкова капіталізація TRADESMAN — $ 118,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRADIE — 1,10B, зі загальною пропозицією 1095219270.259721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118,36K.