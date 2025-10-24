Актуальна ціна TRADESMAN сьогодні становить 0,0001081 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRADIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRADIE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TRADESMAN сьогодні становить 0,0001081 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRADIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRADIE на MEXC вже зараз.

Ціна TRADESMAN (TRADIE)

Актуальна ціна 1 TRADIE до USD:

$0,0001081
$0,0001081
+4,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни TRADESMAN (TRADIE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:32:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TRADESMAN (TRADIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00010313
$ 0,00010313
Мін. за 24 год
$ 0,00012518
$ 0,00012518
Макс. за 24 год

$ 0,00010313
$ 0,00010313

$ 0,00012518
$ 0,00012518

$ 0,00025547
$ 0,00025547

$ 0,00009049
$ 0,00009049

-0,43%

+4,62%

+0,41%

+0,41%

Актуальна ціна TRADESMAN (TRADIE) становить $0,0001081. За останні 24 години TRADIE торгувався між мінімумом у $ 0,00010313 і максимумом у $ 0,00012518, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRADIE становить $ 0,00025547, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00009049.

Що стосується короткострокових результатів, то TRADIE змінився на -0,43% за останню годину, +4,62% за 24 години та на +0,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TRADESMAN (TRADIE)

$ 118,36K
$ 118,36K

--
--

$ 118,36K
$ 118,36K

1,10B
1,10B

1 095 219 270,259721
1 095 219 270,259721

Поточна ринкова капіталізація TRADESMAN — $ 118,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRADIE — 1,10B, зі загальною пропозицією 1095219270.259721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118,36K.

Історія ціни TRADESMAN (TRADIE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRADESMAN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRADESMAN до USD становила $ -0,0000517259.
За останні 60 днів зміна ціни TRADESMAN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TRADESMAN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,62%
30 днів$ -0,0000517259-47,85%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке TRADESMAN (TRADIE)

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick.

TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make.

Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place.

The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс TRADESMAN (TRADIE)

Прогноз ціни TRADESMAN (USD)

Скільки коштуватиме TRADESMAN (TRADIE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TRADESMAN (TRADIE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TRADESMAN.

Перегляньте прогноз ціни TRADESMAN вже зараз!

TRADIE до місцевих валют

Токеноміка TRADESMAN (TRADIE)

Розуміння токеноміки TRADESMAN (TRADIE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TRADIE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про TRADESMAN (TRADIE)

Скільки сьогодні коштує TRADESMAN (TRADIE)?
Актуальна ціна TRADIE у USD становить 0,0001081 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TRADIE до USD?
Поточна ціна TRADIE до USD — $ 0,0001081. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TRADESMAN?
Ринкова капіталізація TRADIE — $ 118,36K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TRADIE?
Циркуляційна пропозиція TRADIE — 1,10B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TRADIE?
TRADIE досяг історичної максимальної ціни у 0,00025547 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TRADIE?
Історична мінімальна ціна TRADIE становила 0,00009049 USD.
Який обсяг торгівлі TRADIE?
Актуальний обсяг торгівлі TRADIE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TRADIE цього року?
TRADIE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TRADIE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:32:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TRADESMAN (TRADIE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 252,18

