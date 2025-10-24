Інформація щодо ціни Tradescoop by Virtuals (SCOOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00014344 $ 0,00014344 $ 0,00014344 Мін. за 24 год $ 0,00021075 $ 0,00021075 $ 0,00021075 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00014344$ 0,00014344 $ 0,00014344 Макс. за 24 год $ 0,00021075$ 0,00021075 $ 0,00021075 Рекордний максимум $ 0,00039027$ 0,00039027 $ 0,00039027 Найнижча ціна $ 0,00004655$ 0,00004655 $ 0,00004655 Зміна ціни (за 1 год) +4,78% Зміна ціни (1 дн.) +34,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +68,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +68,69%

Актуальна ціна Tradescoop by Virtuals (SCOOP) становить $0,00020791. За останні 24 години SCOOP торгувався між мінімумом у $ 0,00014344 і максимумом у $ 0,00021075, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCOOP становить $ 0,00039027, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00004655.

Що стосується короткострокових результатів, то SCOOP змінився на +4,78% за останню годину, +34,07% за 24 години та на +68,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Ринкова капіталізація $ 208,03K$ 208,03K $ 208,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 208,03K$ 208,03K $ 208,03K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tradescoop by Virtuals — $ 208,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCOOP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 208,03K.