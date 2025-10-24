Актуальна ціна Tradescoop by Virtuals сьогодні становить 0,00020791 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SCOOP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SCOOP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Tradescoop by Virtuals сьогодні становить 0,00020791 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SCOOP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SCOOP на MEXC вже зараз.

Ціна Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Актуальна ціна 1 SCOOP до USD:

$0,00020147
$0,00020147$0,00020147
+29,70%1D
Графік ціни Tradescoop by Virtuals (SCOOP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:32:44 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Tradescoop by Virtuals (SCOOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+4,78%

+34,07%

+68,69%

+68,69%

Актуальна ціна Tradescoop by Virtuals (SCOOP) становить $0,00020791. За останні 24 години SCOOP торгувався між мінімумом у $ 0,00014344 і максимумом у $ 0,00021075, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCOOP становить $ 0,00039027, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00004655.

Що стосується короткострокових результатів, то SCOOP змінився на +4,78% за останню годину, +34,07% за 24 години та на +68,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Поточна ринкова капіталізація Tradescoop by Virtuals — $ 208,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCOOP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 208,03K.

Історія ціни Tradescoop by Virtuals (SCOOP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tradescoop by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tradescoop by Virtuals до USD становила $ +0,0001283101.
За останні 60 днів зміна ціни Tradescoop by Virtuals до USD становила $ +0,0000174095.
За останні 90 днів зміна ціни Tradescoop by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+34,07%
30 днів$ +0,0001283101+61,71%
60 днів$ +0,0000174095+8,37%
90 днів$ 0--

Що таке Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Tradescoop combines proven stock strategies with Web3 tech to help you trade smarter. With 1,000+ users, we’re introducing an AI agent for faster, smarter trades. Enjoy AI-driven insights, blockchain transparency, and a token-based rewards system. Real results, full transparency, smarter trades.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Прогноз ціни Tradescoop by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Tradescoop by Virtuals (SCOOP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tradescoop by Virtuals (SCOOP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tradescoop by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Tradescoop by Virtuals вже зараз!

SCOOP до місцевих валют

Токеноміка Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Розуміння токеноміки Tradescoop by Virtuals (SCOOP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SCOOP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Скільки сьогодні коштує Tradescoop by Virtuals (SCOOP)?
Актуальна ціна SCOOP у USD становить 0,00020791 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SCOOP до USD?
Поточна ціна SCOOP до USD — $ 0,00020791. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tradescoop by Virtuals?
Ринкова капіталізація SCOOP — $ 208,03K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SCOOP?
Циркуляційна пропозиція SCOOP — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SCOOP?
SCOOP досяг історичної максимальної ціни у 0,00039027 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SCOOP?
Історична мінімальна ціна SCOOP становила 0,00004655 USD.
Який обсяг торгівлі SCOOP?
Актуальний обсяг торгівлі SCOOP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SCOOP цього року?
SCOOP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SCOOP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:32:44 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

