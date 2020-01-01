Токеноміка Traders Coin (TRDC) Дізнайтеся ключову інформацію про Traders Coin (TRDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Traders Coin (TRDC) TRDC is a token which is main principal is decentralized swapping system , blockchain data analysis and whales wallets analysis. They have 4 types of wallets , swapping wallet , C wallet ,S wallet, X wallet , also we will provide staking , gaming and NFT and others services and products. Traders Coin (TRDC) is a blockchain-powered decentralized platform built on Binance Smart Chain (BSC) Network. TRDC’s supply is limited to 210M token, it allows users and traders to enjoy the flexibility offered by BSC Network which includes scalability and low transaction fee. The TRDC project stands on four pillars: 1- A trading platform 2- A wallet that tracks the user’s wallet and provides him with his buying and selling information, entry and exit areas, profits and losses 3- A system for tracking whale wallets, analyzing their movements, and studying market trends 4- A system for copying transactions of large wallets, where the user’s wallet is linked to a whale’s one and copies the buying and selling transactions according to the user's capital Офіційний вебсайт: https://trdctoken.com/ Купити TRDC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Traders Coin (TRDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Traders Coin (TRDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 44,25K $ 44,25K $ 44,25K Історичний максимум: $ 0,03460422 $ 0,03460422 $ 0,03460422 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00021076 $ 0,00021076 $ 0,00021076 Дізнайтеся більше про ціну Traders Coin (TRDC)

Токеноміка Traders Coin (TRDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Traders Coin (TRDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRDC, досліджуйте ціну токена TRDC в реальному часі!

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