Ціна Traders Coin (TRDC)
Поточна ціна Traders Coin (TRDC) сьогодні становить 0.00022813 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Traders Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69 USD
- зміна ціни Traders Coin протягом дня — -0.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Traders Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Traders Coin до USD становила $ -0.0000093156.
За останні 60 днів зміна ціни Traders Coin до USD становила $ -0.0000185572.
За останні 90 днів зміна ціни Traders Coin до USD становила $ -0.0000375594990984185.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.39%
|30 днів
|$ -0.0000093156
|-4.08%
|60 днів
|$ -0.0000185572
|-8.13%
|90 днів
|$ -0.0000375594990984185
|-14.13%
Останній аналіз цін Traders Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-0.39%
+16.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TRDC is a token which is main principal is decentralized swapping system , blockchain data analysis and whales wallets analysis. They have 4 types of wallets , swapping wallet , C wallet ,S wallet, X wallet , also we will provide staking , gaming and NFT and others services and products. Traders Coin (TRDC) is a blockchain-powered decentralized platform built on Binance Smart Chain (BSC) Network. TRDC’s supply is limited to 210M token, it allows users and traders to enjoy the flexibility offered by BSC Network which includes scalability and low transaction fee. The TRDC project stands on four pillars: 1- A trading platform 2- A wallet that tracks the user’s wallet and provides him with his buying and selling information, entry and exit areas, profits and losses 3- A system for tracking whale wallets, analyzing their movements, and studying market trends 4- A system for copying transactions of large wallets, where the user’s wallet is linked to a whale’s one and copies the buying and selling transactions according to the user's capital
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