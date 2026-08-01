Сьогоднішня ціна Trade Pools

Поточна ціна Trade Pools (POOLS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POOLS до USD становить $ 0 за POOLS.

Trade Pools наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17,451.4, з циркуляційною пропозицією у 1.00B POOLS. Протягом останніх 24 годин POOLS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POOLS змінився на -0.01% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Trade Pools (POOLS)

Ринкова капіталізація $ 17.45K$ 17.45K $ 17.45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17.45K$ 17.45K $ 17.45K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Trade Pools — $ 17.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POOLS — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17.45K.