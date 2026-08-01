Сьогоднішня ціна Trade Internet Trends

Поточна ціна Trade Internet Trends (TIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 47,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TIT до USD становить $ 0 за TIT.

Trade Internet Trends наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 453,24, з циркуляційною пропозицією у 983,73M TIT. Протягом останніх 24 годин TIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TIT змінився на -8,12% за останню годину та на -70,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Trade Internet Trends (TIT)

Ринкова капіталізація $ 15,45K$ 15,45K $ 15,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,45K$ 15,45K $ 15,45K Циркуляційне постачання 983,73M 983,73M 983,73M Загальна пропозиція 983 726 114,02585 983 726 114,02585 983 726 114,02585

Поточна ринкова капіталізація Trade Internet Trends — $ 15,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TIT — 983,73M, зі загальною пропозицією 983726114.02585. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,45K.