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Поточна ціна Trade Internet Trends сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація TIT становить 15 453,24 USD. Відстежуйте оновлення цін TIT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Trade Internet Trends сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація TIT становить 15 453,24 USD. Відстежуйте оновлення цін TIT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Trade Internet Trends (TIT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TIT до USD:

$0,00001523
$0,00001523$0,00001523
-49,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Trade Internet Trends (TIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:52:54 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Trade Internet Trends

Поточна ціна Trade Internet Trends (TIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 47,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TIT до USD становить $ 0 за TIT.

Trade Internet Trends наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 453,24, з циркуляційною пропозицією у 983,73M TIT. Протягом останніх 24 годин TIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TIT змінився на -8,12% за останню годину та на -70,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Trade Internet Trends (TIT)

$ 15,45K
$ 15,45K$ 15,45K

--
----

$ 15,45K
$ 15,45K$ 15,45K

983,73M
983,73M 983,73M

983 726 114,02585
983 726 114,02585 983 726 114,02585

Поточна ринкова капіталізація Trade Internet Trends — $ 15,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TIT — 983,73M, зі загальною пропозицією 983726114.02585. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,45K.

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-8,12%

-47,33%

-70,90%

-70,90%

Історія ціни Trade Internet Trends (TIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trade Internet Trends до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trade Internet Trends до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trade Internet Trends до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trade Internet Trends до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-47,33%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Trade Internet Trends

Прогноз ціни Trade Internet Trends (TIT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TIT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Trade Internet Trends (TIT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Trade Internet Trends потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Trade Internet Trends у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TIT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Trade Internet Trends.

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Ресурс Trade Internet Trends (TIT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Trade Internet Trends

Яка зараз ціна Trade Internet Trends?

Торгуючи за ₴, Trade Internet Trends продемонстрував зміну ціни на рівні -47.33% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку TIT?

Поставки грають важливу роль: з обігу 983726114.02585 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Trade Internet Trends?

Його ринкова капіталізація становить ₴681114.9048466118400000, що займає #9235 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

TIT зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Trade Internet Trends вписується у категорію Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Як токен Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, TIT конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Trade Internet Trends

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:52:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Trade Internet Trends (TIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+26,64%

Myros

Myros

MY

$0,0117
$0,0117$0,0117

+14,70%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9496
$2,9496$2,9496

+21,88%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0113
$0,0113$0,0113

+7,61%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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