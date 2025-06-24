Сьогоднішня ціна Trade Gaurd (TG)

Поточна ціна Trade Gaurd (TG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,22K USD. Ціна TG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trade Gaurd:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Trade Gaurd протягом дня — -12,93%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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