Ціна Trade Gaurd (TG)
Поточна ціна Trade Gaurd (TG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,22K USD. Ціна TG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trade Gaurd:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Trade Gaurd протягом дня — -12,93%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trade Gaurd до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trade Gaurd до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trade Gaurd до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trade Gaurd до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12,93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trade Gaurd: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,15%
-12,93%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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