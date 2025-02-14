Ціна Trade Bionic (ONIC)
Поточна ціна Trade Bionic (ONIC) сьогодні становить 0.00474161 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ONIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trade Bionic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.24 USD
- зміна ціни Trade Bionic протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trade Bionic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trade Bionic до USD становила $ -0.0017530267.
За останні 60 днів зміна ціни Trade Bionic до USD становила $ -0.0017231091.
За останні 90 днів зміна ціни Trade Bionic до USD становила $ -0.003518588930252954.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0017530267
|-36.97%
|60 днів
|$ -0.0017231091
|-36.34%
|90 днів
|$ -0.003518588930252954
|-42.59%
Останній аналіз цін Trade Bionic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-12.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trade Bionic is a new way to invest, trade and earn, utilising economic & behavioural theories to diversify and mitigate any one point of failure. This maximises the potential for success and ensures greater profitability.
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