Актуальна ціна Tradable Singapore Fintech SSL сьогодні становить 1 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PC0000023 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PC0000023 на MEXC вже зараз.

Ціна Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Актуальна ціна 1 PC0000023 до USD:

$1
$1
0,00%1D
Графік ціни Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) в реальному часі
Інформація щодо ціни Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) становить $1. За останні 24 години PC0000023 торгувався між мінімумом у $ 1,0 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PC0000023 становить $ 1,0, тоді як його історичний мінімум — $ 1,0.

Що стосується короткострокових результатів, то PC0000023 змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Поточна ринкова капіталізація Tradable Singapore Fintech SSL — $ 100,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PC0000023 — 100,85M, зі загальною пропозицією 100846154.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 100,85M.

Історія ціни Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tradable Singapore Fintech SSL до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Tradable Singapore Fintech SSL до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Tradable Singapore Fintech SSL до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Tradable Singapore Fintech SSL до USD становила $ 0,0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0,00000000000,00%
90 днів$ 0,00,00%

Що таке Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Прогноз ціни Tradable Singapore Fintech SSL (USD)

Скільки коштуватиме Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tradable Singapore Fintech SSL.

Перегляньте прогноз ціни Tradable Singapore Fintech SSL вже зараз!

PC0000023 до місцевих валют

Токеноміка Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Розуміння токеноміки Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PC0000023 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Скільки сьогодні коштує Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)?
Актуальна ціна PC0000023 у USD становить 1,0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PC0000023 до USD?
Поточна ціна PC0000023 до USD — $ 1,0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tradable Singapore Fintech SSL?
Ринкова капіталізація PC0000023 — $ 100,85M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PC0000023?
Циркуляційна пропозиція PC0000023 — 100,85M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PC0000023?
PC0000023 досяг історичної максимальної ціни у 1,0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PC0000023?
Історична мінімальна ціна PC0000023 становила 1,0 USD.
Який обсяг торгівлі PC0000023?
Актуальний обсяг торгівлі PC0000023 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PC0000023 цього року?
PC0000023 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PC0000023 для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

