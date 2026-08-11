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Поточна ціна Tradable North America PoS Lender SSTN сьогодні становить 1 USD. Ринкова капіталізація PC0000019 становить 62 500 000 USD. Відстежуйте оновлення цін PC0000019 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Tradable North America PoS Lender SSTN сьогодні становить 1 USD. Ринкова капіталізація PC0000019 становить 62 500 000 USD. Відстежуйте оновлення цін PC0000019 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PC0000019

Інформація про ціну PC0000019

Що таке PC0000019

Офіційний вебсайт PC0000019

Токеноміка PC0000019

Прогноз ціни PC0000019

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Ціна Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PC0000019 до USD:

$1
$1$1
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:37:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Tradable North America PoS Lender SSTN

Поточна ціна Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000019 до USD становить $ 1,0 за PC0000019.

Tradable North America PoS Lender SSTN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 62 500 000, з циркуляційною пропозицією у 62,50M PC0000019. Протягом останніх 24 годин PC0000019 торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.

У короткостроковій динаміці PC0000019 змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

$ 62,50M
$ 62,50M$ 62,50M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 62,50M
$ 62,50M$ 62,50M

62,50M
62,50M 62,50M

62 500 000,0
62 500 000,0 62 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tradable North America PoS Lender SSTN — $ 62,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція PC0000019 — 62,50M, зі загальною пропозицією 62500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62,50M.

Історія ціни Tradable North America PoS Lender SSTN у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Мін. за 24 год
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Макс. за 24 год

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Історія ціни Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tradable North America PoS Lender SSTN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tradable North America PoS Lender SSTN до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Tradable North America PoS Lender SSTN до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Tradable North America PoS Lender SSTN до USD становила $ +0,0000000000000001.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00,00%
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0,00000000000,00%
90 днів$ +0,00000000000000010,00%

Прогноз ціни Tradable North America PoS Lender SSTN

Прогноз ціни Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PC0000019 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Tradable North America PoS Lender SSTN потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Tradable North America PoS Lender SSTN у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PC0000019 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Tradable North America PoS Lender SSTN.

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Ресурс Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Real World Assets (RWA)Tradable Ecosystem

Про Tradable North America PoS Lender SSTN

Яка зараз ціна Tradable North America PoS Lender SSTN?

Tradable North America PoS Lender SSTN торгують за ₴44.067481219040000, зміна ціни за останні 24 години становить 0.0%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Tradable North America PoS Lender SSTN становить ₴44.067481219040000, тоді як ATL — ₴44.067481219040000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка PC0000019 сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴2754217576.19000000000000, що розміщує актив на #360 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Tradable North America PoS Lender SSTN?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до PC0000019.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 62500000.0 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Tradable North America PoS Lender SSTN?

Tradable North America PoS Lender SSTN належить до класифікації ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію PC0000019?

Робота в мережі -- дозволяє PC0000019 використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Tradable North America PoS Lender SSTN

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:37:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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