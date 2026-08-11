Сьогоднішня ціна Tradable North America PoS Lender SSTN

Поточна ціна Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000019 до USD становить $ 1,0 за PC0000019.

Tradable North America PoS Lender SSTN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 62 500 000, з циркуляційною пропозицією у 62,50M PC0000019. Протягом останніх 24 годин PC0000019 торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.

У короткостроковій динаміці PC0000019 змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

Ринкова капіталізація $ 62,50M$ 62,50M $ 62,50M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 62,50M$ 62,50M $ 62,50M Циркуляційне постачання 62,50M 62,50M 62,50M Загальна пропозиція 62 500 000,0 62 500 000,0 62 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tradable North America PoS Lender SSTN — $ 62,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція PC0000019 — 62,50M, зі загальною пропозицією 62500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62,50M.