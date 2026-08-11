Сьогоднішня ціна Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN

Поточна ціна Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) сьогодні становить $ 1.0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000015 до USD становить $ 1.0 за PC0000015.

Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 110,225,974, з циркуляційною пропозицією у 110.23M PC0000015. Протягом останніх 24 годин PC0000015 торгувався між $ 1.0 (мінімум) та $ 1.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.0, тоді як історичний мінімум — $ 1.0.

У короткостроковій динаміці PC0000015 змінився на 0.00% за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015)

Ринкова капіталізація $ 110.23M$ 110.23M $ 110.23M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 110.23M$ 110.23M $ 110.23M Циркуляційне постачання 110.23M 110.23M 110.23M Загальна пропозиція 110,225,973.775249 110,225,973.775249 110,225,973.775249

Поточна ринкова капіталізація Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN — $ 110.23M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція PC0000015 — 110.23M, зі загальною пропозицією 110225973.775249. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110.23M.