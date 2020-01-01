Токеноміка Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Дізнайтеся ключову інформацію про Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Офіційний вебсайт: https://www.tradable.xyz/ Купити PC0000031 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 189,50M $ 189,50M $ 189,50M Загальна пропозиція: $ 189,50M $ 189,50M $ 189,50M Циркуляційна пропозиція: $ 189,50M $ 189,50M $ 189,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 189,50M $ 189,50M $ 189,50M Історичний максимум: $ 189 500 000 $ 189 500 000 $ 189 500 000 Історичний мінімум: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Поточна ціна: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Дізнайтеся більше про ціну Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Токеноміка Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PC0000031, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PC0000031, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PC0000031, досліджуйте ціну токена PC0000031 в реальному часі!

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