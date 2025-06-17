Ціна Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)
Поточна ціна Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 189,50M USD. Ціна PC0000031 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tradable NA Rent Financing Platform SSTN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tradable NA Rent Financing Platform SSTN протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 189,50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tradable NA Rent Financing Platform SSTN до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Tradable NA Rent Financing Platform SSTN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tradable NA Rent Financing Platform SSTN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tradable NA Rent Financing Platform SSTN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ 0
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|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tradable NA Rent Financing Platform SSTN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.
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