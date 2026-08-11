Сьогоднішня ціна Tradable NA Neobank SSTL

Поточна ціна Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000023 до USD становить $ 1,0 за PC0000023.

Tradable NA Neobank SSTL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 75 000 000, з циркуляційною пропозицією у 75,00M PC0000023. Протягом останніх 24 годин PC0000023 торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.

У короткостроковій динаміці PC0000023 змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023)

Ринкова капіталізація $ 75,00M$ 75,00M $ 75,00M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 75,00M$ 75,00M $ 75,00M Циркуляційне постачання 75,00M 75,00M 75,00M Загальна пропозиція 75 000 000,0 75 000 000,0 75 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tradable NA Neobank SSTL — $ 75,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція PC0000023 — 75,00M, зі загальною пропозицією 75000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,00M.