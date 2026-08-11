Сьогоднішня ціна Tradable NA Legal Receivables SSL

Поточна ціна Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000081 до USD становить $ 1,0 за PC0000081.

Tradable NA Legal Receivables SSL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53 443 370, з циркуляційною пропозицією у 53,44M PC0000081. Протягом останніх 24 годин PC0000081 торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 0,999999.

У короткостроковій динаміці PC0000081 змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081)

Ринкова капіталізація $ 53,44M$ 53,44M $ 53,44M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,44M$ 53,44M $ 53,44M Циркуляційне постачання 53,44M 53,44M 53,44M Загальна пропозиція 53 443 370,25041 53 443 370,25041 53 443 370,25041

Поточна ринкова капіталізація Tradable NA Legal Receivables SSL — $ 53,44M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція PC0000081 — 53,44M, зі загальною пропозицією 53443370.25041. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,44M.