Сьогоднішня ціна Tradable LatAm Residential SSTL

Поточна ціна Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000089 до USD становить $ 1,0 за PC0000089.

Tradable LatAm Residential SSTL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 000 012, з циркуляційною пропозицією у 37,00M PC0000089. Протягом останніх 24 годин PC0000089 торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.

У короткостроковій динаміці PC0000089 змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089)

Ринкова капіталізація $ 37,00M$ 37,00M $ 37,00M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,00M$ 37,00M $ 37,00M Циркуляційне постачання 37,00M 37,00M 37,00M Загальна пропозиція 37 000 012,390813 37 000 012,390813 37 000 012,390813

Поточна ринкова капіталізація Tradable LatAm Residential SSTL — $ 37,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція PC0000089 — 37,00M, зі загальною пропозицією 37000012.390813. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,00M.