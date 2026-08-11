Ціна Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097)
Поточна ціна Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000097 до USD становить $ 1,0 за PC0000097.
Tradable LatAm Fintech SSTN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 134 000 000, з циркуляційною пропозицією у 134,00M PC0000097. Протягом останніх 24 годин PC0000097 торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.
У короткостроковій динаміці PC0000097 змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.
Поточна ринкова капіталізація Tradable LatAm Fintech SSTN — $ 134,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція PC0000097 — 134,00M, зі загальною пропозицією 134000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 0,00.
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tradable LatAm Fintech SSTN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tradable LatAm Fintech SSTN до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Tradable LatAm Fintech SSTN до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Tradable LatAm Fintech SSTN до USD становила $ +0,0000000000000001.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|0,00%
|30 днів
|$ 0,0000000000
|0,00%
|60 днів
|$ 0,0000000000
|0,00%
|90 днів
|$ +0,0000000000000001
|0,00%
У 2040 році ціна Tradable LatAm Fintech SSTN потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна Tradable LatAm Fintech SSTN?
Tradable LatAm Fintech SSTN торгують за ₴44.067481219040000, зміна ціни за останні 24 години становить 0.0%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.
Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?
ATH Tradable LatAm Fintech SSTN становить ₴44.067481219040000, тоді як ATL — ₴44.067481219040000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.
Яка загальна оцінка PC0000097 сьогодні?
Ринкова капіталізація становить ₴5905042483.35136000000000, що розміщує актив на #209 місці серед усіх криптовалют.
Наскільки активний ринок участі Tradable LatAm Fintech SSTN?
Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до PC0000097.
Яка обігова пропозиція та чому це важливо?
З урахуванням того, що наразі в обігу 134000000.0 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.
У яку категорію входить Tradable LatAm Fintech SSTN?
Tradable LatAm Fintech SSTN належить до класифікації ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.
Як -- впливає на ціннісну пропозицію PC0000097?
Робота в мережі -- дозволяє PC0000097 використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.
|Час (UTC+8)
|Тип
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