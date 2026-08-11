Сьогоднішня ціна Tradable LatAm Fintech SSTN

Поточна ціна Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000097 до USD становить $ 1,0 за PC0000097.

Tradable LatAm Fintech SSTN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 134 000 000, з циркуляційною пропозицією у 134,00M PC0000097. Протягом останніх 24 годин PC0000097 торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.

У короткостроковій динаміці PC0000097 змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097)

Ринкова капіталізація $ 134,00M$ 134,00M $ 134,00M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Циркуляційне постачання 134,00M 134,00M 134,00M Загальна пропозиція 134 000 000,0 134 000 000,0 134 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tradable LatAm Fintech SSTN — $ 134,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція PC0000097 — 134,00M, зі загальною пропозицією 134000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 0,00.