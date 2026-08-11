Сьогоднішня ціна Tradable LatAm BNPL SSTN

Поточна ціна Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000027 до USD становить $ 1,0 за PC0000027.

Tradable LatAm BNPL SSTN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 950 000, з циркуляційною пропозицією у 30,95M PC0000027. Протягом останніх 24 годин PC0000027 торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.

У короткостроковій динаміці PC0000027 змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027)

Ринкова капіталізація $ 30,95M$ 30,95M $ 30,95M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,95M$ 30,95M $ 30,95M Циркуляційне постачання 30,95M 30,95M 30,95M Загальна пропозиція 30 950 000,0 30 950 000,0 30 950 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tradable LatAm BNPL SSTN — $ 30,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція PC0000027 — 30,95M, зі загальною пропозицією 30950000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,95M.