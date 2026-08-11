Сьогоднішня ціна Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN

Поточна ціна Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PC0000033 до USD становить $ 1,0 за PC0000033.

Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 162 500 000, з циркуляційною пропозицією у 162,50M PC0000033. Протягом останніх 24 годин PC0000033 торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.

У короткостроковій динаміці PC0000033 змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033)

Ринкова капіталізація $ 162,50M$ 162,50M $ 162,50M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 162,50M$ 162,50M $ 162,50M Циркуляційне постачання 162,50M 162,50M 162,50M Загальна пропозиція 162 500 000,0 162 500 000,0 162 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN — $ 162,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція PC0000033 — 162,50M, зі загальною пропозицією 162500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 162,50M.