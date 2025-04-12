Ціна TracyAI by Virtuals (TRACY)
Поточна ціна TracyAI by Virtuals (TRACY) сьогодні становить 0.00222619 USD з ринковою капіталізацією $ 1.42M USD. Ціна TRACY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TracyAI by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TracyAI by Virtuals протягом дня — +23.03%
- циркуляційна пропозиція – 639.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TracyAI by Virtuals до USD становила $ +0.00041675.
За останні 30 днів зміна ціни TracyAI by Virtuals до USD становила $ -0.0005238895.
За останні 60 днів зміна ціни TracyAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TracyAI by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00041675
|+23.03%
|30 днів
|$ -0.0005238895
|-23.53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TracyAI by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.30%
+23.03%
+7.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding.
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