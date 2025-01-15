Сьогоднішня ціна Trackgood AI (TRAI)

Поточна ціна Trackgood AI (TRAI) сьогодні становить 0.00116339 USD з ринковою капіталізацією $ 1.16M USD. Ціна TRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trackgood AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.57K USD

- зміна ціни Trackgood AI протягом дня — -7.07%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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