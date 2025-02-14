Сьогоднішня ціна Tracker AI (TRACK)

Поточна ціна Tracker AI (TRACK) сьогодні становить 0.00422801 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tracker AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.06K USD

- зміна ціни Tracker AI протягом дня — -17.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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