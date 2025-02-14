Ціна Tracker AI (TRACK)
Поточна ціна Tracker AI (TRACK) сьогодні становить 0.00422801 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tracker AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.06K USD
- зміна ціни Tracker AI протягом дня — -17.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tracker AI до USD становила $ -0.000921708132993147.
За останні 30 днів зміна ціни Tracker AI до USD становила $ -0.0024839562.
За останні 60 днів зміна ціни Tracker AI до USD становила $ -0.0031294854.
За останні 90 днів зміна ціни Tracker AI до USD становила $ +0.000089486243601081.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000921708132993147
|-17.89%
|30 днів
|$ -0.0024839562
|-58.75%
|60 днів
|$ -0.0031294854
|-74.01%
|90 днів
|$ +0.000089486243601081
|+2.16%
Останній аналіз цін Tracker AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-17.89%
-18.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tracker AI is the ultimate multi-chain portfolio tracking solution. Simply paste your wallet address into the Telegram bot, and you'll instantly access all the tokens within your wallet. The days of wondering which wallet holds which token are behind us. Tracker AI displays all your tokens and their respective values. Moreover, this integrated AI tracker assists in monitoring the performance of coins in your portfolio, offering recommendations on when to capitalize on profits or mitigate losses.
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