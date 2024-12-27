Ціна TrackedBio (TRACKEDBIO)
Поточна ціна TrackedBio (TRACKEDBIO) сьогодні становить 0.00380771 USD з ринковою капіталізацією $ 3.79M USD. Ціна TRACKEDBIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrackedBio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 408.21K USD
- зміна ціни TrackedBio протягом дня — -3.48%
- циркуляційна пропозиція – 991.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrackedBio до USD становила $ -0.000137640294766506.
За останні 30 днів зміна ціни TrackedBio до USD становила $ -0.0012649376.
За останні 60 днів зміна ціни TrackedBio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TrackedBio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000137640294766506
|-3.48%
|30 днів
|$ -0.0012649376
|-33.22%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TrackedBio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.39%
-3.48%
+29.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO.
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