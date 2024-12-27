Сьогоднішня ціна TrackedBio (TRACKEDBIO)

Поточна ціна TrackedBio (TRACKEDBIO) сьогодні становить 0.00380771 USD з ринковою капіталізацією $ 3.79M USD. Ціна TRACKEDBIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TrackedBio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 408.21K USD

- зміна ціни TrackedBio протягом дня — -3.48%

- циркуляційна пропозиція – 991.17M USD

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