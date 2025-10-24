Інформація щодо ціни Tracer (TRCR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00550233 $ 0,00550233 $ 0,00550233 Мін. за 24 год $ 0,00576822 $ 0,00576822 $ 0,00576822 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00550233$ 0,00550233 $ 0,00550233 Макс. за 24 год $ 0,00576822$ 0,00576822 $ 0,00576822 Рекордний максимум $ 0,00622076$ 0,00622076 $ 0,00622076 Найнижча ціна $ 0,00550233$ 0,00550233 $ 0,00550233 Зміна ціни (за 1 год) +1,44% Зміна ціни (1 дн.) +0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,07%

Актуальна ціна Tracer (TRCR) становить $0,00568601. За останні 24 години TRCR торгувався між мінімумом у $ 0,00550233 і максимумом у $ 0,00576822, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRCR становить $ 0,00622076, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00550233.

Що стосується короткострокових результатів, то TRCR змінився на +1,44% за останню годину, +0,08% за 24 години та на +0,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tracer (TRCR)

Ринкова капіталізація $ 4,31M$ 4,31M $ 4,31M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,08M$ 71,08M $ 71,08M Циркуляційне постачання 757,87M 757,87M 757,87M Загальна пропозиція 12 500 000 000,0 12 500 000 000,0 12 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tracer — $ 4,31M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRCR — 757,87M, зі загальною пропозицією 12500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,08M.