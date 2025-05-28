Ціна Traceon AI (TOAI)
Поточна ціна Traceon AI (TOAI) сьогодні становить 0,0296849 USD з ринковою капіталізацією $ 296,51K USD. Ціна TOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Traceon AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Traceon AI протягом дня — -13,48%
- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Traceon AI до USD становила $ -0,00462751136190138.
За останні 30 днів зміна ціни Traceon AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Traceon AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Traceon AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00462751136190138
|-13,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Traceon AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,30%
-13,48%
+55,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights.
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