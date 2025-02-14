Ціна Trace Network Labs (TRACE)
Поточна ціна Trace Network Labs (TRACE) сьогодні становить 0.00054645 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trace Network Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 441.60 USD
- зміна ціни Trace Network Labs протягом дня — -2.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trace Network Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trace Network Labs до USD становила $ -0.0001777884.
За останні 60 днів зміна ціни Trace Network Labs до USD становила $ -0.0002450676.
За останні 90 днів зміна ціни Trace Network Labs до USD становила $ -0.0000668311310147507.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.08%
|30 днів
|$ -0.0001777884
|-32.53%
|60 днів
|$ -0.0002450676
|-44.84%
|90 днів
|$ -0.0000668311310147507
|-10.89%
Останній аналіз цін Trace Network Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-2.08%
+1.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trace Network Labs uses the power of web 3.0 technologies to deliver metaverse related experiences to onboard the next billion users to virtual world. Trace Network Labs uses the power of web 3.0 technologies to deliver blockchain-based & metaverse related experiences to onboard the next billion users to virtual realms.
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