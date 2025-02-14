Сьогоднішня ціна Trace Network Labs (TRACE)

Поточна ціна Trace Network Labs (TRACE) сьогодні становить 0.00054645 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRACE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trace Network Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 441.60 USD

- зміна ціни Trace Network Labs протягом дня — -2.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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