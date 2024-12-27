Сьогоднішня ціна Trabzonspor Fan Token (TRA)

Поточна ціна Trabzonspor Fan Token (TRA) сьогодні становить 0.72303 USD з ринковою капіталізацією $ 4.66M USD. Ціна TRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trabzonspor Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.03K USD

- зміна ціни Trabzonspor Fan Token протягом дня — +0.23%

- циркуляційна пропозиція – 6.44M USD

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