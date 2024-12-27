Ціна Trabzonspor Fan Token (TRA)
Поточна ціна Trabzonspor Fan Token (TRA) сьогодні становить 0.72303 USD з ринковою капіталізацією $ 4.66M USD. Ціна TRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trabzonspor Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.03K USD
- зміна ціни Trabzonspor Fan Token протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 6.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trabzonspor Fan Token до USD становила $ +0.00165214.
За останні 30 днів зміна ціни Trabzonspor Fan Token до USD становила $ -0.1174101664.
За останні 60 днів зміна ціни Trabzonspor Fan Token до USD становила $ -0.1310336423.
За останні 90 днів зміна ціни Trabzonspor Fan Token до USD становила $ -0.0607284777613602.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00165214
|+0.23%
|30 днів
|$ -0.1174101664
|-16.23%
|60 днів
|$ -0.1310336423
|-18.12%
|90 днів
|$ -0.0607284777613602
|-7.74%
Останній аналіз цін Trabzonspor Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.02%
+0.23%
+0.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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