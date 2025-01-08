Ціна traaittXTCASH (XTCASH)
Поточна ціна traaittXTCASH (XTCASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.68K USD. Ціна XTCASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності traaittXTCASH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.48 USD
- зміна ціни traaittXTCASH протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 431.41B USD
Отримуйте оновлення цін XTCASH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XTCASH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни traaittXTCASH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни traaittXTCASH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни traaittXTCASH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни traaittXTCASH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.54%
|30 днів
|$ 0
|-38.13%
|60 днів
|$ 0
|+65.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін traaittXTCASH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+0.54%
-28.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
traaittXTCASH is a highly secure and efficient cryptocurrency network designed for global transactions. With a focus on low transaction fees and speed, it enables users to transfer funds worldwide seamlessly. The network employs advanced encryption to safeguard assets and ensures privacy. Its decentralized architecture promotes transparency and trust, making it an ideal solution for both personal and business transactions. traaittXTCASH is committed to continuous innovation, striving to enhance user experience and expand its global reach, providing a reliable and accessible financial platform for all.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XTCASH до AUD
A$--
|1 XTCASH до GBP
￡--
|1 XTCASH до EUR
€--
|1 XTCASH до USD
$--
|1 XTCASH до MYR
RM--
|1 XTCASH до TRY
₺--
|1 XTCASH до JPY
¥--
|1 XTCASH до RUB
₽--
|1 XTCASH до INR
₹--
|1 XTCASH до IDR
Rp--
|1 XTCASH до PHP
₱--
|1 XTCASH до EGP
￡E.--
|1 XTCASH до BRL
R$--
|1 XTCASH до CAD
C$--
|1 XTCASH до BDT
৳--
|1 XTCASH до NGN
₦--
|1 XTCASH до UAH
₴--
|1 XTCASH до VES
Bs--
|1 XTCASH до PKR
Rs--
|1 XTCASH до KZT
₸--
|1 XTCASH до THB
฿--
|1 XTCASH до TWD
NT$--
|1 XTCASH до CHF
Fr--
|1 XTCASH до HKD
HK$--
|1 XTCASH до MAD
.د.م--