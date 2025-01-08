Сьогоднішня ціна traaittXTCASH (XTCASH)

Поточна ціна traaittXTCASH (XTCASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.68K USD. Ціна XTCASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності traaittXTCASH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.48 USD

- зміна ціни traaittXTCASH протягом дня — +0.54%

- циркуляційна пропозиція – 431.41B USD

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