Ціна traaitt (XTE)
Поточна ціна traaitt (XTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.67K USD. Ціна XTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності traaitt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.52 USD
- зміна ціни traaitt протягом дня — -24.03%
- циркуляційна пропозиція – 3.33T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни traaitt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни traaitt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни traaitt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни traaitt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-24.03%
|30 днів
|$ 0
|-39.18%
|60 днів
|$ 0
|-54.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін traaitt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.60%
-24.03%
-25.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XTE is a privacy-focused cryptocurrency designed to prioritize secure and efficient digital transactions. With its emphasis on transaction privacy and speed, it offers a reliable and accessible solution for users seeking secure and efficient digital transactions
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