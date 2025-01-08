Сьогоднішня ціна traaitt (XTE)

Поточна ціна traaitt (XTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.67K USD. Ціна XTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності traaitt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.52 USD

- зміна ціни traaitt протягом дня — -24.03%

- циркуляційна пропозиція – 3.33T USD

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