Ціна Tr3zor (TR3)
Поточна ціна Tr3zor (TR3) сьогодні становить 0.00002781 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TR3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tr3zor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 279.99 USD
- зміна ціни Tr3zor протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tr3zor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tr3zor до USD становила $ -0.0000020184.
За останні 60 днів зміна ціни Tr3zor до USD становила $ +0.0000018267.
За останні 90 днів зміна ціни Tr3zor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000020184
|-7.25%
|60 днів
|$ +0.0000018267
|+6.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tr3zor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+32.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tr3zor is an app that provides access to the global blockchain-based database of lost and stolen items allowing users to find their belongings. Tr3 is the native utility token that is used for: posting lost and found items; distributing and receiving rewards for helping users to return their funds. The app is based on the image recognition technology and blockchain to provide reliable service for searching lost belongings.
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