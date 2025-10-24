Інформація щодо ціни TQQQ xStock (TQQQX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 103,79 $ 103,79 $ 103,79 Мін. за 24 год $ 107,8 $ 107,8 $ 107,8 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 103,79$ 103,79 $ 103,79 Макс. за 24 год $ 107,8$ 107,8 $ 107,8 Рекордний максимум $ 109,73$ 109,73 $ 109,73 Найнижча ціна $ 82,33$ 82,33 $ 82,33 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) +1,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,62%

Актуальна ціна TQQQ xStock (TQQQX) становить $107,44. За останні 24 години TQQQX торгувався між мінімумом у $ 103,79 і максимумом у $ 107,8, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TQQQX становить $ 109,73, тоді як його історичний мінімум — $ 82,33.

Що стосується короткострокових результатів, то TQQQX змінився на +0,02% за останню годину, +1,11% за 24 години та на +6,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TQQQ xStock (TQQQX)

Ринкова капіталізація $ 823,62K$ 823,62K $ 823,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,48M$ 3,48M $ 3,48M Циркуляційне постачання 7,67K 7,67K 7,67K Загальна пропозиція 32 362,060232376 32 362,060232376 32 362,060232376

Поточна ринкова капіталізація TQQQ xStock — $ 823,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TQQQX — 7,67K, зі загальною пропозицією 32362.060232376. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,48M.